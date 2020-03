A Europa Latina

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.03.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A Europa está outra vez dividida. Se nem um vírus, para todos ameaçador, consegue unir esta Europa, que foi crescendo, crescendo, sem com isso ficar mais forte e coesa, a União não faz sentido. Contra os princípios fundadores, com peso para se reclamar um bloco liderante, a União Europeia tem dois grupos. O do Sul, com matriz católica; o do Norte, luterana.Para encontrar a essência profunda, não importam as nuances ...