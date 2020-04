A lição do vírus

Quando ontem o hino tocou nos hospitais, face a face estavam agentes de dois grandes pilares do Estado. Saúde e Segurança, como Educação, Justiça e Defesa são áreas onde um Estado que preza os seus não deve poupar em excesso. Gerir bem, sim, mas com folga de meios e retenção de talentos que previnam tempestades. Esta deveria ser a maior lição desta crise.A globalização instalada continuará a trazer cíclicos momentos de aflição coletiva, com novas doenças a galopar meridianos como cavalos do apocalipse. A partir desta tragédia, com vidas perdidas para a doença e muitas mais para a crise económica, é fundamental que estejamos melhor preparados.Não podemos voltar a ser tolhidos pelo medo de morrer, a ponto de deixarmos de viver. Na metáfora bélica tão comum, que guerra se vence quando nos fechamos em casa, enquanto o inimigo ocupa campos e cidades, escolas, empresas, tribunais e prisões?Na próxima crise, temos o dever de estar preparados. Cabe a cada cidadão exigir mais à memória coletiva.