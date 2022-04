Se PS e PSD não querem ser cúmplices dos factos gravíssimos que ensombram Setúbal no acolhimento aos refugiados, devem precipitar eleições. Basta a demissão dos seus seis vereadores (quatro do PS e dois do PSD). O líder camarário, próximo de um casal russo, permite que a dupla acolha ucranianas e lhes pergunte, em russo – claro!









