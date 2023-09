O impasse político espanhol levou o PSOE para os braços dos líderes nacionalistas bascos e catalães. Um sinal da decadência do ditame constitucional espanhol – Espanha é uma só Nação – foi a chegada ao parlamento de Madrid de três línguas para lá do castelhano. Os deputados catalães, bascos e galegos podem agora discursar com as suas palavras nacionais.









