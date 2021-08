As reformas de Costa

Na dócil entrevista publicada no ‘Expresso’, António Costa enumera os ministérios com maior crescimento orçamental em 2022. Ciência, Educação, Saúde, Administração Interna e Cultura. Todos, garante, com aumentos de dotação acima dos 1,2%.A par de Marcelo, Costa já tem um lugar na História por ser o governante que manteve o País à tona nesta longa pandemia. Mas, se quiser sair de mera nota de rodapé no relato do tsunami viral, terá de mostrar a ousadia de passar das palavras às políticas na reforma estrutural do Estado.