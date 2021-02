Bandido, quem és tu? Ninguém!

Estas são as imagens das últimas horas de um crime continuado com início na madrugada de 5ª feira. Alguém – para a Justiça nunca passará dum indefinido ‘alguém’ -, pela calada da noite, lançou uma vasta alcateia no encalço de um grupo de pessoas. Para tal, esse ‘alguém’ revelou números de telemóvel de árbitros, de um presidente de clube, de um obscuro sujeito com ligaç...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.02.2021, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para ler todos os Exclusivos CM durante o dia 14.02.2021 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Consulte a aplicação MBway no seu telemóvel e aceite a transacção ok Autorizo receber, por e-mail e/ou SMS ofertas e promoções especiais Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina. Envio de factura simplificada?

Para pagar apenas com o seu número de telemóvel, adira ao MBway Saiba mais sobre outros métodos de pagamento