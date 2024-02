Quando falam de combate à corrupção, os líderes de PS e PSD deviam corar de vergonha. Portugal, continente e ilhas, está pejado de casos suspeitos, ou já em diversas fases processuais. O problema é depois de recolhidos os indícios. As leis estão feitas à medida da cota de malha que protege qualquer político tentado a compor o salário – baixo para as responsabilidades do cargo - com recurso a métodos criminosos de enriquecimento rápido.









