É incrível que um Governo de maioria absoluta concerte com a Oposição a localização de um aeroporto. Um aeroporto, eis o que merece um acordo de regime, quando António Costa tem ainda à sua frente quatro anos de liderança do Executivo. Terá mesmo?



Infelizmente o novo aeroporto é ainda tão etéreo que não permite a indignada inscrição num muro do que viria a ser o Alqueva - que também levou anos a avançar -.









