Um técnico sabedor afirma que é necessário apostar mais na prevenção dos incêndios florestais do que no seu combate. A seguir o que acontece? A indústria dos incêndios saiu a terreiro e exigiu ao Governo a cabeça do líder da AGIF (Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais).



Apesar do peso da Liga dos Bombeiros e da capacidade de mobilização das associações que representa, o Governo não entregou a cabeça de Tiago Oliveira, o responsável pela AGIF.









