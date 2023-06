Que alívio deverá sentir António Costa quando o seu avião levantar rumo a Angola. Longe dos anões políticos que fazem esvoaçar casos gigantes, Costa deverá concentrar-se no fecho de acordos com um país amigo em novas áreas de cooperação e investimento. Da fileira agrária às novas energias, do turismo às infraestruturas viárias.









