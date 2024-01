A desbragada relatividade ética dos grandes partidos é a maior aliada de André Ventura. No dia em que a mais espetacular operação da Justiça aterrou na Madeira, Miguel Albuquerque ocultou aos cidadãos a sua constituição de arguido e Luís Montenegro foi pífio na reação ao escândalo.



No dia seguinte, a ‘Sábado’ revelou as más práticas de um deputado eleito pelo PSD.









Ver comentários