O sujeito da foto está em Melilla, cidade espanhola, no Norte de África. Vive de uma pensão de invalidez, paga por Espanha. Segundo fontes policiais é o maior recrutador de radicais islâmicos na Europa. A revelação surgiu ontem, no jornal espanhol ‘ABC’.



Com a guerra no Médio Oriente, a Europa mostra-se mais uma vez vulnerável a atentados protagonizados por fanáticos como os mais de 200 jovens que o sujeito da foto terá recrutado para ações de morte.









Ver comentários