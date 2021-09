Afinal o fundamentalismo garantístico do juiz Ivo Rosa não devolve apenas muitos milhões inexplicáveis a arguidos por corrupção ou faz implodir as mais graves acusações sobre esta laia de gente.O juiz Rosa também acolhe no seu radicalismo antipersecutório os suspeitos de terrorismo. Dois irmãos, suspeitos de pertencer ao Daesh, foram protegidos de escutas por ordem deste juiz.