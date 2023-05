Este 38.º título do Benfica é o primeiro alcançado por um clube português com um ex-jogador na presidência. Rui Costa precisava desta conquista para afirmar a sua liderança, apagando de vez a sombra de Vieira.



O futebol português precisa de uma viragem, que passa principalmente pelo perfil do seu dirigismo e pela forma como a classe política encara esta indústria produtora de emoções e grande exportadora de talentos.









