No final da primeira semana de aulas, há ainda 85 mil alunos sem professores a todas as disciplinas, lê-se no CM de ontem. Foi na passada 2.ª feira que ouvimos o ministro João Costa exortar os repórteres, que o acompanhavam numa ação de propaganda, a enaltecerem o facto de milhão e meio de alunos já ter os professores necessários, em lugar de colocarem o seu viperino foco nas centenas de milhar que ainda não os tinham.









Ver comentários