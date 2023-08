É de aplaudir o facto de reputados analistas do edifício penal aderirem ao debate sobre a medida das penas e o reflexo que a insensibilidade para o tema do Partido Socialista (PS) e do Partido Social Democrata (PSD) poderá ter na saúde da democracia. Cada vez que um perigoso assassino, ou assassina, está prestes a obter os primeiros privilégios de libertação, as gentes questionam-se sobre como é possível figuras com tão elevado perfil criminógeno voltarem a caminhar no meio de nós.









Ver comentários