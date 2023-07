Hoje, devo fazer uma declaração de interesses: por desafio de Luís Santana e Ana Dias, atuais gestores da companhia, faço parte do MBO, com que os mais destacados quadros da Cofina Media propõem aos atuais acionistas a aquisição da empresa. O projeto é manter o Grupo com a independência editorial que permite aos seus títulos (entre os quais o CM) serem essenciais ao sistema democrático português.









