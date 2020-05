Máscaras da igualdade

Enquanto o vírus andar à solta nos bairros pobres da Grande Lisboa, não será prudente lançar mais gasolina para a fogueira. Andou bem o Governo ao retardar a reabertura dos Centros Comerciais, nesta conjuntura em que se vai destapando o desleixo que Estado central e local dedicaram a estes territórios crioulos.No Bairro da Jamaica, sabe-se agora, os cafés nunca fecharam. Quantos jamaicas haverá nesta zona do País onde a epidemia está mais difícil de controlar?No desprezo pelas condições dos mais pobres – as maiores vítimas da crise, com o seu exército de empregadas domésticas e precários para qualquer obra -, o dedo aponta não só o Governo e a sua cada vez mais desgastada DGS, mas também as autarquias, que até agora não encontraram músculo nem verba para distribuírem máscaras de forma massiva e gratuita.Como muito bem tem denunciado o líder da Associação de Moradores do ‘Jamaica’, as pessoas que ficaram sem trabalho não têm dinheiro para o pão, quanto mais para máscaras. Máscaras que protegem todos de todos.