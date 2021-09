O analista Marcelo Rebelo de Sousa terá dito no Palácio de Belém que Costa não se recandidata à liderança do PS em 2023. Logo, segundo o analista de Belém, Costa não se recandidatará à liderança do Executivo que emanará das eleições previstas para setembro/outubro desse ano. Sobre este tema, o Presidente Marcelo guardará um prudente silêncio.