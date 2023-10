No dia posterior ao anúncio do Mundial de 2030, a imprensa desportiva de Madrid celebrava o feito. Garantia que 60% dos jogos seriam em território espanhol, espalhados por 10 cidades, avançava a Marca. O diário AS enchia a capa com a bandeira espanhola, uma pequena de Marrocos e uma minúscula de Portugal.









