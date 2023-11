Vai ser interessante ler os comentários e as sondagens após este sábado, ‘25 de Novembro’, em que Montenegro brilhou. Um Congresso do PSD convocado para debater normas estatutárias tornou-se o momento de afirmação do líder laranja.



Os que apontam o dedo para esconder a lua do escândalo das negociatas na corte de Costa o que irão dizer do discurso claro e focado de Luís Montenegro?









