A ministra da Justiça escolheu a véspera do julgamento de Rui Pinto para anunciar uma nova ‘Estratégia Nacional de Combate à Corrupção’. Não é criticável aproveitar uma data marcante para surfar a onda comunicacional e anunciar medidas no âmbito do evento verificado. É porém censurável se, debaixo da montanha da propaganda, sair um rato, que visa deixar tudo na mesma.