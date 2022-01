Ao contrário do que aqui previ há duas semanas, as notícias sobre a derrota eleitoral de Costa foram manifestamente exageradas (numa paráfrase em voga ao humor com que Mark Twain reagiu a um jornal que o deu como falecido).Nos debates, Costa encarna o único homem de Estado. Consegue oscilar entre uma imagem de bonomia complacente e a energia com que atalha os adversários, quando atingido em valores essenciais.