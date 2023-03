Marcelo só não é um português médio por ser genial. No resto, os seus defeitos e virtudes poderiam ser mostrados como exemplo: eis o português! Marcelo critica muito e age pouco. Não concretiza os planos porque os outros não deixam, sacode a água do capote, diz aqui uma coisa e depois o seu contrário, agita as águas para logo se poder queixar de que estão agitadas.









