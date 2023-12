Se tivéssemos ficado à espera de unanimidade, nem uma caravela zarparia do Tejo. Os governos existem para decidir apesar da polémica. Se democráticos, na senda do interesse geral. Costa, mesmo com maioria absoluta, manietado por Marcelo, não teve a coragem de colocar um alfinete no mapa e ditar: eis o novo aeroporto.









