A pressa com que o Governo quis arrumar Gouveia e Melo na chefia da Armada, mais do que um prémio, parece um estrangulamento à sua vocação política. O homem pegou no caos gerado pelos comissários políticos, simplificou e operacionalizou. A sua vocação para a liderança de equipas tornou eficaz o processo de vacinação.