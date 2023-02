Costa está a dizer ‘credibilidade da República’, a propósito de juros e da redução do défice, quando faz o gesto aqui ilustrado em imagem. Todos os dedos de ambas as mãos apontam o peito do depoente. Ele, o primeiro-ministro, assume representar a credibilidade do País. Poderoso sinal de um renovado e enérgico António Costa.









Ver comentários