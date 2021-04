Quarenta e sete anos depois da queda da ditadura, o que resta do espírito que se consolidou a partir do 25 de Novembro de 1975?Depois da revolução, os melhores cérebros estiveram disponíveis para a política. Então, mais jovens ou menos jovens, democratas ou comunistas, debatiam com calor e génio no Parlamento. Logrou-se aprovar uma Constituição com matriz socialista, a que as revisões seguintes deram o cunho de um ...