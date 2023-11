Ao contrário de Costa, que mantém uma pose de elevado sentido de Estado, os próceres do PS viram de novo os tiros contra o Ministério Público. Comprometem assim o futuro do seu próprio partido. Depois de Sócrates e do seu amigo pródigo, agora é Costa e o seu amigo influenciador. No caso de Costa, é ainda possível crer que o primeiro-ministro desconhecia o uso do seu nome pelos mais próximos.









