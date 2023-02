Por que razão estão os professores mobilizados como nunca? Há gente madura que desce à rua pela primeira vez na vida. Este fenómeno é gerado por um novo sindicato, com um discurso radical arejado. O STOP levou milhares de professores a largar as suas confortáveis pantufas de classe média, cada vez mais baixa, para se assumirem como lesados do Regime.









Ver comentários