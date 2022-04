Não há maior ameaça para as democracias do que esta inflação galopante. Hoje, decide-se quem lidera a França. Pelo lado do execrável Le Pen, está a sua filha. Que, como qualquer parasita, se adaptou com uma eficácia de fazer inveja ao nosso PCP. Le Pen está mais moderada, dissimulada, mas os olhos frios de Putin gelam ali e não podem esconder-se.









Ver comentários