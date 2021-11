Se consultarmos o histórico de decisões discretas no Parlamento (AR), descobrimos temas em que até esquerda e direita se entendem. Quando estão em causa privilégios comuns, medidas profundas anticorrupção – como na ridícula dança da criminalização do enriquecimento ilícito -, ou confrontos com os poderes do Presidente da República, como na espúria unanimidade parlamentar contra Cavaco Silva sobre o estatuto autonómico dos Açores.