Simplificando, os membros de um Governo são executores de um programa político que os cidadãos escolheram pelo voto. Com ampla liberdade de ação, têm de respeitar a lei. E prestar contas ao País pelo que fazem ou não fazem. Se Pedro Nuno Santos fosse gestor de um grupo privado, o que lhe fariam os acionistas se aceitasse despedir com indemnização milionária um quadro de uma empresa, para, logo depois, admitir a mesma pessoa como presidente de outra empresa do mesmo grupo?









Ver comentários