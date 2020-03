Portugal nem, nem

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.03.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Se Portugal aprendesse com os trágicos fogos florestais, esta epidemia poderia ser bem menor. Em qualquer catástrofe, o País aparece sempre impreparado, incapaz de boa nota na área da prevenção. Até no domínio legislativo. Indolente, medroso e míope.Não sendo especialista em nenhuma ciência exata, e ainda menos em medicina, escrevi, e não vejo evidências que me levem a alterar a posiçã...