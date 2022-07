Com os jornalistas a cumprirem a sua missão de investigar e noticiar negócios ilegais ou duvidosos feitos à sombra do poder, com a oposição vivificada por Luís Montenegro, com um Governo que mais parece um saco de gatos de onde o mais hábil saltará para a liderança do PS, António Costa precisa de se concentrar em Portugal.









