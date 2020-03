Somos Portugal? Sim. Qual?

Marcelo terminou o seu discurso do Estado de Emergência com um emocionado ‘somos Portugal’. Mas, se somos Portugal, quem não previu a chegada do novo vírus? Quem não se apetrechou com equipamentos de proteção para o pessoal de saúde? Quem não adquiriu atempadamente ventiladores que nos retirassem da cauda da Europa? E testes? Quem não reservou? Quem deixou esgotar o álcool no retalho, enquanto manda os cidadã...

