Com as famílias em travagem abrupta de consumo. As dívidas com juros galopantes. O desemprego a disparar ao virar da esquina - o que resolvem os maiores partidos? Iniciar um movimento de revisão da Constituição.



Está tudo lélé da cuca? É pela dinâmica da revisão constitucional que vamos inverter uma conjuntura que se avoluma mais negra do que a da troika?









