Morreu Fernando Sobral. Um dos pensadores mais profundos em menor número de caracteres. A constante busca de saber – Sobral era um insaciável devorador de livros – tornou os seus textos cada vez mais imprescindíveis.



Sobral ia aos clássicos, ocidentais e orientais, encontrar as metáforas do futuro. Poucos conseguiram a sua capacidade para, com leveza e ironia, decifrar o que aí vem.









