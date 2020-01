Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 31.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 31.01.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Não há sossego na cidade dos homens. Não sabemos mesmo viver em sossego. A quietude parece-se com uma doença que deixa pálida a nossa vida, sem estímulo e sem interesse. Poderemos desculpar-nos dizendo que não temos vocação de eremitas e mesmo estando parados rodamos a uma velocidade que só os cientistas sabem dizer com precisão. A anormalidade duma paragem pode parecer-se com um sismo ao contrário, um cataclismo ... < br />