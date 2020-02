Eterno imperfeito

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Tão amigos que nós éramos. Esta é a frase que sempre me sai quando o computador se recusa a mandar as duas primeiras linhas, só não me zango porque os meus leitores não merecem."Tenho muita pena, mas não tenho fé". E eu ficava com muita pena, às vezes quase irritado porque o tema da nossa conversa não era matéria de fé nem era expressa por tal motivo.< br />