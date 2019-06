Volta sempre!

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Não me sinto um particular poeta da primavera. Desde criança que fui ouvindo poemas extasiados com a natureza que renasce, como se o mundo começasse de novo e a vida irrompesse de todos os recantos, iluminada por suaves raios de sol que nos enchem a alma de festa, cor e promessa.Não são os jardins artificialmente cultivados que me deslumbram. Os homens com a sua arte criativa capricham em construir com zelo o que a natureza oferece ciclicamente em extrema ... < br />