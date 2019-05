A palavra ‘irrevogável’ do pai espiritual volta a ter um sentido muito peculiar para os lados do Largo do Caldas.

Tal como o FC Porto abandonou o relvado sem saudar as claques e, depois, voltou atrás porque isto de faltar ao respeito aos adeptos mais radicais não é uma brincadeira, o CDS-PP, por muito que o tente explicar com "as mentiras" do PS, inverteu o caminho na questão do tempo dos professores – que já cantavam vitória ...