Parece uma brincadeira

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.07.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Os Estados Unidos registam mais de 3,5 milhões de infetados com Covid-19 e um número de mortes superior a 138 mil. O país está no topo dos países mais atingidos pela pandemia e os casos sucedem-se a um ritmo avassalador e descontrolado.Exemplo claro é o facto dos números terem disparado em Tulsa, Oklahoma, duas semanas após o comício de Donald Trump, apesar da afluência ter ficado longe do esperado. Demonstra o risco ...