O líder do Chega sabe o quanto as palavras importam, o seu peso e alcance quando utilizadas por determinadas figuras e em situações específicas. Depois de ter chamado "bandidos" a habitantes do Bairro da Jamaica, André Ventura apresentou-se em tribunal a afirmar não pretender ofender ninguém e a garantir fazer o mesmo se fosse hoje, porque o confronto político o justificava. Para atacar Marcelo Rebelo de Sousa, o brandir uma foto de uma famí...