Triste Brasil este, dividido entre um regresso ao passado na figura de um Lula da Silva com nódoa de corrupção e a continuação de um pesadelo chamado Jair Bolsonaro. O Partido dos Trabalhadores já avisou não ter uma segunda opção para disputar a campanha eleitoral à Presidência da República de 2022. São "zero" chances de plano B, garante o vice-presidente do partido, Washington Quaquá. "Ele vem com sangue ...