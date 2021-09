No exato dia em que o primeiro-ministro exigia cooperação, partilha de informação e não concorrência entre os diferentes serviços e forças de segurança, uma afirmação proferida no final da cerimónia de posse do embaixador Paulo Vizeu Pinheiro no cargo de secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, o Presidente da República afirmava desconhecer o facto de Yasser Ameen, um dos dois irmãos detidos por fortes suspeitas de terrorismo, e que se fotografou a seu lado, estar a ser vigiado.