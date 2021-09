O líder da direita mais extremada anunciava, no início de agosto, com indisfarçável orgulho, que o seu partido ia concorrer nas eleições autárquicas a "cerca de 220 municípios", sublinhando a ida a votos sozinho para avaliar o seu "impacto"."É histórico para um partido com a duração e a estrutura que o Chega tem", proclamava André Ventura à porta do Palácio da Justiça, em Lisboa.