Guião para uma tragicomédia. Madrid, sede nacional do Vox. Gabinete do líder Abascal. Secretária bate à porta. "Santiago, é de novo o português ao telefone, não me lembro do nome.Diz precisar mesmo de falar contigo por causa da história do mapa. Está exaltado, tem medo de perder a face." O dirigente da extrema-direita mostra-se enfadado.