Faíscas de dignidade como esta, em que o sentido ético é distinguido, representam uma réstia de esperança no ser humano. O Conselho de Administração (CA) do Hospital de São João, no Porto, apresentou a demissão na sequência do incêndio mortal no Serviço de Pneumologia.Apesar de as primeiras conclusões dos inquéritos excluírem uma "falha infraestrutural da instituição", há "um sentido ético no exercício das responsabilidades públicas que não deve ser esquecido", sublinhou Fernando Araújo, presidente do CA.