Quando António Costa empurrou todas as fichas no pano verde para o centro da mesa, o ‘croupier’ levantou o sobrolho e quem acompanhava o primeiro-ministro questionou entre dentes: “Tem mesmo a certeza?”. Costa não vacilou, avançou para as eleições e o resultado é o que se sabe. Numa única jogada arrumou com o PSD e pôs Rui Rio a falar alemão, reduziu o BE a cinco deputados e infligiu mais um rude golpe ao PCP.